Сочи, Краснодарский край, 28 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели 12-летней девочки после нападения собаки. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 26 апреля. По версии следствия, 12-летняя девочка, которая приехала в Сочи с мамой из Саратовской области, зашла на территорию участка в посёлке Лоо, где местный житель содержал собак — овчарок. При этом участок был огорожен лишь с трёх сторон, не был оборудован вольерами — собаки свободно перемещались по территории. Животные напали на девочку, от травм она погибла.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. доложить о проводимом комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшая девочка приехала в Сочи для участия в состязаниях по шахматам. СМИ сообщали, что на прогулке девочка увидела щенков и, решив, что они бездомные, решила их покормить, что могло спровоцировать агрессию взрослых собак.