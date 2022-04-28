Вашингтон, 28 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Трансляции тестирования многопользовательской игры Overwatch 2 установили рекорд на сервисе Twitch. Об этом 28 апреля сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Бета-версия второй части Overwatch была запущена 26 апреля 2022 года, достаточно быстро игра достигла пика в трансляциях Twitch: в какой-то момент их смотрели 469 тыс. человек. Издание отметило, что, таким образом, Overwatch 2 побила рекорд, установленный в 2018 году, когда начались матчи Лиги Overwatch. Однако после того, как Blizzard запустила кампанию Twitch Drops (позволяет получить бонусы в играх) 27 апреля 2022-го, число зрителей выросло до 1,4 млн.

Напомним, Blizzard пока не назвала дату полноценного релиза Overwatch 2. Ранее компания разослала приглашения к тестированию ограниченному числу геймеров. Новую порцию приглашений она планирует разослать 5 мая 2022 года.