Москва, , 09:59 — REGNUM Первые заявки на финансовую поддержку предпринимателей в сфере общественного питания были одобрены в Москве. Об этом 28 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ресторан. Гамбургеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Объем уже одобренной финансовой помощи составляет 11 млн рублей. Эти средства предназначены для открытия семи новых заведений — кофеен, пекарен и бургерных. Претендовать на грант вправе юрлица и индивидуальные предприниматели, которые открыли точку общепита с 16 марта 2022 года. Причем получить средства могут только те организации, которые работают в среднеценовом сегменте и создали новые рабочие места.

«По решению Мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — пять миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку», — сказала Сергунина.

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