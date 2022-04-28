В Москве одобрены первые заявки на гранты для предприятий общепита
Москва, 28 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Первые заявки на финансовую поддержку предпринимателей в сфере общественного питания были одобрены в Москве. Об этом 28 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Объем уже одобренной финансовой помощи составляет 11 млн рублей. Эти средства предназначены для открытия семи новых заведений — кофеен, пекарен и бургерных. Претендовать на грант вправе юрлица и индивидуальные предприниматели, которые открыли точку общепита с 16 марта 2022 года. Причем получить средства могут только те организации, которые работают в среднеценовом сегменте и создали новые рабочие места.
«По решению Мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — пять миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку», — сказала Сергунина.