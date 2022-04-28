Москва, 28 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Первые заявки на финансовую поддержку предпринимателей в сфере общественного питания были одобрены в Москве. Об этом 28 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ресторан. Гамбургеры

Объем уже одобренной финансовой помощи составляет 11 млн рублей. Эти средства предназначены для открытия семи новых заведений — кофеен, пекарен и бургерных. Претендовать на грант вправе юрлица и индивидуальные предприниматели, которые открыли точку общепита с 16 марта 2022 года. Причем получить средства могут только те организации, которые работают в среднеценовом сегменте и создали новые рабочие места.

«По решению Мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — пять миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку», — сказала Сергунина.