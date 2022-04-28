Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбурге у домов ветеранов Великой Отечественной войны проходят мини-парады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Мини-парад в Оренбурге пресс-служба администрации Оренбурга

«Акция приурочена ко Дню Победы. Парады у дома ветеранов — это еще один способ сказать им спасибо за великий подвиг во имя мира», — сказали в администрации.

Мини-парады и концерты с песнями военных лет организованы для тех героических горожан, кто по состоянию здоровья не сможет посетить Парад Победы на площади им. Ленина 9 мая. В Южном округе акция началась 27 апреля, в Северном – днем ранее.