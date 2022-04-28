Пекин, 28 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая готова вместе с Ираном противостоять вызовам и поддерживать стабильность во всем мире. Об этом в ходе встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеране заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Мы готовы к взаимодействию с Ираном, чтобы путём объединенных усилий реагировать на вызовы и всевозможные риски, защищать обоюдные интересы, вместе обеспечивать региональный и глобальный мир, а также стабильность», — подчеркнул глава китайского оборонного ведомства.

Генерал Вэй Фэнхэ отметил, что нынешний визит является важным на фоне нынешней неспокойной международной ситуации. По его словам, это демонстрирует важность китайско-иранских отношений и воплощает взаимную твёрдую поддержку и общий прогресс.

«Китай решительно поддерживает Иран в защите государственного суверенитета и национального достоинства», — добавил глава минобороны КНР, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что в последние годы сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран успешно развивается.

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«Вооружённые силы КНР готовы поддерживать стратегический диалог с иранской стороной, активно использовать механизмы взаимодействия, продвигать практическое сотрудничество, содействовать выходу двусторонних межармейских отношений на более высокий уровень», — отметил Вэй Фэнхэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Исламская Республика Иран и Китайская Народная Республика подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнёрстве» сроком на 25 лет. Договор затрагивает политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. Также прописано участие Ирана в китайской инициативе «Один пояс, один путь».