Барнаул, , 09:58 — REGNUM В Барнауле вынесен приговор теперь уже бывшему директору одной из барнаульских школ: она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Учитель geralt

Как сообщает 28 апреля СУ СК РФ по Алтайскому краю, следствием и судом установлено, что директор школы в Барнауле организовала схему, при которой начисленные в виде стимулирующих и компенсационных выплат учителям денежные средства за исполнение ими дополнительных обязанностей, возвращались педагогами якобы для нужд школы.

На протяжении 2019-2021 учебных годов директор образовательного учреждения издавала приказы о распределении учебной нагрузки и доплатах педагогам. Превышая должностные полномочия, женщина в ходе ознакомления с приказами сообщала учителям о трудной ситуации с финансированием учебного заведения и о том, что для содержания школы необходимы дополнительные денежные средства.

При этом она просила их возвращать деньги в размере начисленной компенсационной выплаты. За фактически выполняемые трудовые обязанности 10 педагогов ежемесячно перечисляли компенсационные выплаты, общая сумма которых составила более 1 миллиона 790 тысяч рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала. По представлению следователя СК директор была освобождена от занимаемой должности. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимой наказание в виде выплаты 20 тысяч штрафа в пользу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная история произошла в Рубцовске. Там директора общеобразовательной школы-интерната уличили в похищении денежных средств в сумме 92 тысячи рублей.

В начале, по утверждению правоохранителей, женщина просила своих подчинённых подготовить соответствующие документы, а в дальнейшем сотрудники учебного заведения возвращали выплаты директору учреждения.

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