Пенза, 28 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Пензенской области по данным за январь–март по сравнению с первым кварталом 2021 года произошло снижение индекса в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 43,3%), химических веществ и химических продуктов (на 30,1%), одежды (на 29,8%), в металлургическом производстве (на 24,5%), электрического оборудования (на 17,5%). Информацию публикует Пензастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Несмотря на это, индекс промышленного производства по полному кругу региональных предприятий увеличился на 9,5%. Рост наблюдается в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 115,7%; обрабатывающих производствах — 111,3%. В энергетическом секторе экономики индекс составил Порядка 91,3% приходится на индекс промышленного производства, добыча полезных ископаемых составила 99,2%.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов достигло — 134,9%, мебели — 122,7%, кожи и изделий из кожи — 120,3%, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — 118,8%, производство оборудования и прочих транспортных средств — 110,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники 16 пензенских предприятий в рамках акции «Мы работаем» рассказали о произошедших изменениях в работе, отметив, что нынешняя экономическая ситуация дала новые возможности для роста, а не остановила производство.

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