Волгоград, 28 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Собирательный образ военного, защищающего детей, появится на торце девятиэтажного многоквартирного дома в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Цитата из видео Мурал с воином

Патриотический рисунок высотой около 24 метров создают художники Алексей Бережнов и Алексей Захаров на доме №1 по улице Хиросимы. По замыслу авторов, на здании появится портрет «современного богатыря, который защищает детей и обеспечивает спокойную жизнь гражданам». Муниципалитет согласовал все необходимые разрешения, спонсоры выделили средства на краску и технику.

Работу планируют закончить к 4 мая.