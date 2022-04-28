Саранск, 28 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На территории Мордовии 28 апреля ожидается гроза. Оперативное предупреждение по этому поводу публикует пресс-служба регионального управления МЧС.

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При сильном ветре жителям республики рекомендуется убрать вещи с балконов, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При нахождении на улице в непогоду следует держаться подальше от рекламных щитов и шатких строений, а также избегать деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов и опор ЛЭП (линий электропередачи).

ИА REGNUM напоминает, в течение дня также ожидаются ливни с грозами и градом в Саратовской области.