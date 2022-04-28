Владивосток, , 10:20 — REGNUM На основании доказательств, представленных гособвинителем, присяжные заседатели во Владивостоке провозгласили обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении шести местных жителей, которые в зависимости от роли каждого в содеянном, обвинялись в убийстве двух или более лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление, мошенничестве в особо крупном размере и подделке паспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Квартира Брусника

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Присяжные единогласно сочли доказанным, что в 2015 году один из подсудимых убил собственника двухкомнатной квартиры на острове Русский во Владивостоке, свернув шею потерпевшему.

Во второй половине 2016 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты забили до смерти подручными предметами владельца квартиры жилого дома по улице Краева во Владивостоке. Тело погибшего закопали в лесу.

В 2017 году один из обвиняемых металлическим прутом убил хозяина жилого помещения, расположенного по проспекту 100-лет Владивостоку.

После совершенных убийств фигуранты путем мошенничества присвоили квартиры жертв, а после их продали.

После вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодский областной суд вынес приговор группе черных риелторов, жертвами которых стали два пенсионера.