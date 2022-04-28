Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Очередные репетиции военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в центре Петербурга в конце апреля — на чале мая. В связи с этим вводятся изменения в работу общественного транспорта, сообщили в Смольном.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Дворцовая площадь

Так, 28 апреля с 14:00 до 18:30, 5 мая с 14:00 до 18:30, 7 мая с 7:00 до 12:30, 8 мая с 15:00 до 16:30, в связи с проведением репетиций парада Победы и закрытием движения транспорта по Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцовой площади), Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой улицы до Невского проспекта), вносятся изменения в трассы наземного городского транспорта.

Под изменения подпадают трассы автобусов №3,7,10,22,24,27, 191, троллейбусов № 1,5,7,10,11,17,22.

С подробностями изменений в работе общественного транспорта можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.