Донецк, , 09:56 — REGNUM Территория Донецкой Народной Республики за сутки обстреляна 20 раз. Об этом 28 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Ngu.gov.ua

В представительстве рассказали, что за сутки украинские войска 20 раз обстреляли донецкую территорию, выпустив почти 200 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 апреля в Донецкой Народной Республике под обстрел попали три населённых пункта – Горловка, Железная Балка и Ясное.