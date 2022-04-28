Донецк, 28 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике арестовали свыше 100 украинских боевиков, сообщил 28 апреля министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Сейчас у нас после проработки следователей всплывают факты о причастности к преступлениям, и уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы, они уже доставлены в СИЗО. Они будут ждать своей участи и решения суда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ряд профильных ведомств работает с каждым из пленных на предмет причастности к военным преступлениям против жителей ДНР.