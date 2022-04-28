Молдавия, , 09:55 — REGNUM Решение о присоедини Молдавии к Румынии должны сначала принять молдавские граждане. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявила президент Молдавии Майя Санду.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда народ скажет, что хочет этого, это произойдёт», — сказала Санду.

Она добавила, что для старта политики, направленной на вступление Молдавии в НАТО, также требуется решение большинства. Пока же в конституции республики говорится о её нейтральном статусе.

«Сегодня мы видим и в опросах, какое отношению людей к этой теме», — отметила глава республики.

Стоит отметить, соцопросы, которые регулярно проводят в Молдавии, показывают, что вхождение республики в Румынию с каждым годом поддерживают всё больше жителей. По данным румынского Института политических наук и международных отношений (ISPRI) и молдавского Института развития и социальных инициатив IDIS, за 12 последних лет их количество выросло с 3% до 34,4%.