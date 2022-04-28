Москва, 28 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв считает, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс проговорилась, когда говорила о том, что «требуется глобальное НАТО» не в смысле расширения членства на другие страны, а в готовности противостоять глобальным угрозам.

Council.gov.ru Константин Косачёв

«Итак, заявлена амбиция на создание глобального НАТО как механизма управления миром. Что и требовалось доказать. Это третий этап трансформации альянса, логично вытекающий из двух предшествовавших», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Первый — НАТО в годы Холодной войны как добровольное объединение стран, защищавшихся от советской угрозы, и определённые основания были, отметил сенатор. Второй — по завершении Холодной войны НАТО не только сохраняется, но расширяется на треть и выходит своими действиями за границы альянса (42 эпизода применения военной силы вовне с 1991 года), указал он.

Заявленная новая концепция глобального НАТО более не предполагает даже сманипулированного согласия объектов приложения усилий альянса на его услуги, рассуждает Косачёв.

«Провозглашённый в своё время генсеком НАТО Столтенбергом принцип «территориальная оборона альянса начинается за пределами его границ» трансформируется отныне в самоприсвоенное право НАТО рулить процессами не только в «североатлантическом регионе», как указывается в преамбуле Вашингтонского договора, но и по всем океанам, морям, проливам и окормляющим их сухопутным территориям земного шара. Не спрашивая согласия остальных и навязывая им свою волю», — отмечает он.

Мир окончательно делится по этой концепции на натоцентричную часть, живущую по внутренним, под себя, правилам альянса, и все остальные страны, по определению становящиеся источниками угроз в адрес НАТО с вытекающими из этого исключительными правами НАТО на подавление таких угроз «за пределами его границ» и в упреждающем порядке, указал парламентарий.

«Вот это и есть тот мир, куда сейчас пытаются запихнуть украинским тараном Россию, косовским — Сербию, идлибским — Сирию, а тайваньским — Китай. И это совершенно точно не тот мир, который описан не только в Уставе ООН, в Хельсинкском акте СБСЕ и Парижской хартии ОБСЕ, но даже и в самом Вашингтонском договоре о создании НАТО», — подчеркнул Косачёв.

«Покойся с миром, НАТО, и прощай. Партнерство более невозможно, ты провалила миссию. А навязать силой глобальное лидерство тебе не позволит остальная, здоровая часть мира», — резюмировал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, НАТО необходимо сделать глобальной организацией — это позволит решать мировые проблемы, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 27 апреля на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус — резиденции лорд-мэра лондонского Сити.