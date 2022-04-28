Ульяновск, , 09:54 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области, жители которого в 2021 году жаловались на тучи чёрных мошек, обнаружены личинки насекомых. Ветеринары отобрали пробы личинок, сообщается на сайте агентства ветеринарии Ульяновской области.

Личинки чёрной мошки http://www.depvet.ru/

В апреле сотрудники ведомства осмотрели и установили ивовые ловушки на семи реках Сурского района. 27 апреля состоялся повторный выезд, в том числе осмотрены ловушки и обследованы прибрежные камни, ветки и поросль.

«На всех обследуемых реках ветеринарами были обнаружены личинки предполагаемых насекомых», — говорится в сообщении.

Специалисты отобрали образцы для последующего исследования в лабораториях «на видовую принадлежность и стадию развития». По словам начальника отдела ведомства Андрея Силантьева, после получения результатов «сводный отряд ветеринарных специалистов немедленно приступит к проведению дезинсекционных работ в руслах рек Сурского района».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сурском районе наблюдались тучи чёрной мошки (гнуса), которые не поддаются воздействию препаратов от комаров и серой мошки. После жалоб жителей губернатор Алексей Русских поручил разработать дорожную карту по борьбе с чёрной мошкой, согласно которой для уменьшения популяции гнуса дезинсекцию будут проводить на второй и третьей стадии развития личинки насекомого.

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