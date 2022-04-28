Ярославль, , 09:53 — REGNUM В 2022 году посевные площади в Ярославской области, по прогнозам, увеличатся на 3,2% и составят 261,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Посевная Правительство Ярославской области

Основной прирост дадут кормовые культуры, ими планируется засадить поля на 9 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Площадь под выращивание картофеля в 2022 году составит 3440 гектаров, что на 6,3% больше.

Площади, занятые овощами открытого грунта (капуста, морковь, свекла и так далее) составят 1320 гектаров (плюс 3% к уровню 2021 года).