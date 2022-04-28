Луганск, 28 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Провокации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) для ее полной ликвидации могут готовить в настоящее время американская и британская разведки. Об этом 28 апреля заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

PavelD Приднестровье

«Я думаю, скорее всего, Ми-6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдовы, чтобы Молдова вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматели ПМР призвали президента Молдавии Майю Санду прекратить блокаду республики.