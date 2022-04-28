Ярославль, 28 апреля 2022, 09:55 — REGNUM В Ярославле ремонт на улице Красный съезд планируется завершить к 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Напомним, работы на этой улице начались ещё в 2021 году, однако из-за недобросовестного подрядчика не были закончены вовремя, а затем приостановлены и перенесены на 2022 год из-за погодных условий.
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Въездные группы планируется сделать из асфальта, поскольку тротуарная плитка может не выдержать регулярных заездов тяжёлой коммунальной техники.
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