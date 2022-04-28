Ярославль, , 09:55 — REGNUM В Ярославле ремонт на улице Красный съезд планируется завершить к 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ремонт на улице Красный съезд city-yaroslavl. ru

Напомним, работы на этой улице начались ещё в 2021 году, однако из-за недобросовестного подрядчика не были закончены вовремя, а затем приостановлены и перенесены на 2022 год из-за погодных условий.

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«В прошлом году на объекте удалось заменить инженерные коммуникации и частично уложить крупноформатную плитку. Остальные работы были перенесены на весну. Сейчас новая подрядная организация приступила к работам. Мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачу к 9 мая завершить все основные работы – это обновление асфальтобетонного покрытия и ремонт тротуара. На сегодняшний день наблюдается высокая степень готовности объекта, буквально на днях подрядная организация должна приступить к асфальтировке улицы», — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Въездные группы планируется сделать из асфальта, поскольку тротуарная плитка может не выдержать регулярных заездов тяжёлой коммунальной техники.

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