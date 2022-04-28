Оренбург, , 09:51 — REGNUM В Оренбурге медик смогла оспорить отстранение от работы из-за отсутствия прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Жительница Оренбурга обратилась с иском к медицинскому учреждению. Медика отстранили от работы из-за того, что она не предоставила сведения о прохождении вакцинации от COVID-19, сведений о медотводе от прививки или сведений о перенесенном заболевании. Оренбуженка оспорила приказ.

В свою очередь, руководитель учреждения считает приказ законным. Ответчик указал, что истец является работником медицинской организации, работа связана с постоянным контактом с пациентами, трудовая функция не может выполняться дистанционно, противопоказаний к вакцинации не имеет.

Суд первой инстанции посчитал приказ обоснованным и законным. Последовала апелляционная жалоба.

«Оренбургский областной суд, изучив материалы гражданского дела, выслушав мнения сторон, пришел к выводу, что решение суда первой инстанции основано на неверно установленных фактических обстоятельствах дела, поскольку истец не выполняет работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, даже, несмотря на то, что ее рабочее место расположено в здании медицинского учреждения, в связи с чем требования ответчика о проведении истцом вакцинации и последующее ее отстранение от работы признал незаконными», — сказали в пресс-службе суда.