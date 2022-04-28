Уфа, , 10:00 — REGNUM Пансионат для пожилых людей и инвалидов намерены организовать в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Хор пансионата Эльвира Суркина © ИА REGNUM

Сообщается, что минэкономразвития России включило инвестора в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» в Башкирии. Предприятие намерено организовать пансионат «Лесная опушка», где будут оказывать услуги по постоянному и временному пребыванию граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Несмотря на ситуацию, связанную с санкциями и ограничениями, мы планомерно продолжаем привлечение инвесторов на ТОСЭР Башкортостана. Реализация данного проекта несет в себе важную социальную функцию, которая состоит в предоставлении пожилым людям и инвалидам возможности оставаться социально активными за счет организованного досуга, оказания бытовой, медицинской, психологической помощи, что, в конечном счете, влияет на увеличение продолжительности жизни», – приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить свыше 242 млн рублей. В пансионате планируется оборудовать 75 койко-мест из которых 25 койко-мест планируется выделить для граждан, которые признаны нуждающимися в соответствии с законодательством (финансирование из республиканского бюджета) и 50 койко-мест на платной основе.

Пансионат планируется организовать на базе существующего здания с проведением дополнительных строительно-монтажных работ. Общая площадь помещений после ремонта составит 4 441 кв. метров. Планируется создать 27 новых рабочих мест. Проект намерены реализовать до 2036 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии до конца 2024 года будут апробировать новый общефедеральный механизм организации соцобслуживания населения.