Астана, 20 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Особую роль в январских беспорядках в Казахстане принадлежала банде Армана Джумагельдиева, которого в криминальной среде называют «Дикий Арман». Об этом 20 июня сообщил начальник Службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Серик Шалабаев на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«6 января одним из участников группировки Армана Джумагельдиева была реализована раздача пистолетов марки Glock и пистолетов Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алма-Ате», — заявил Шалабаев.

По его словам, члены банды разделились по десять человек. Кроме огнестрельного и холодного оружия они получили бронежилеты и защитные каски. Злоумышленники якобы похитили 24 человек, удерживали их и избивали. Один из похищенных погиб.

Шалабаев сообщил, что по данным делам арестовано 40 подозреваемых. Также продолжаются поиски остальных причастных к преступлениям.

Напомним, Джумагельдиева правоохранители Казахстана задержали в начале января. Он находится под арестом.