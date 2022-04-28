Москва, , 09:50 — REGNUM Россию невозможно исключить из Совета безопасности ООН из-за отсутствия такой процедуры. Об этом 28 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сергей Лавров же на это ответил, что такого механизма нет, а придумывать, говорить, изобретать какие-то формулы они могут. Просто процедуры такой нет», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьёв. Live».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.