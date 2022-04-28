Красноярск, 28 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Первый в 2022 году случай заболевания клещевым боррелиозом зарегистрирован в Красноярском крае. Об этом в своём телеграм-канале 28 апреля сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Pixabay.com Клещ

Кроме того, по его словам, у одного жителя региона установлен предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит».

Как сообщало ИА REGNUM, более 200 человек пострадали от укусов клещей в текущем году в Самарской области.

Читайте также: В Самарской области от укусов клещей пострадали более 200 человек