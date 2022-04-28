Москва, 28 апреля 2022, 09:49 — REGNUM На сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) и на портале mos. ru опубликован график отключения горячей воды в жилых домах Москвы, сообщается на портале столичного правительства.

Переславцы рискуют остаться без горячей воды
Переславцы рискуют остаться без горячей воды

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить профилактические работы.

Ранее отключения горячей воды в Москве длились 20 и более дней, теперь срок сокращен до 10 дней. Плановые отключения начнутся после завершения отопительного сезона. А завершить профилактические мероприятия планируется до 1 сентября.

ИА REGNUM сообщало ранее, в 2021 году отключение горячей воды в жилых жомах Москвы начнётся с 11 мая.

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