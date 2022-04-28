Москва, , 09:49 — REGNUM На сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) и на портале mos. ru опубликован график отключения горячей воды в жилых домах Москвы, сообщается на портале столичного правительства.

Переславцы рискуют остаться без горячей воды

По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить профилактические работы.

Ранее отключения горячей воды в Москве длились 20 и более дней, теперь срок сокращен до 10 дней. Плановые отключения начнутся после завершения отопительного сезона. А завершить профилактические мероприятия планируется до 1 сентября.

ИА REGNUM сообщало ранее, в 2021 году отключение горячей воды в жилых жомах Москвы начнётся с 11 мая.

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