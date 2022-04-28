Париж, , 09:49 — REGNUM Французское управление по вопросам иммиграции объявило, что более 70 000 украинских беженцев пользуются пособием во Франции, сообщает Le Figaro.

Беженцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинским семьям выдано 34 700 карт, сообщили в подведомственной министерству внутренних дел организации, которая выплачивает это пособие.

Пособие, выделяемое украинским беженцам, составляет 6,80 евро в день.

Всего в марте во Франции было зарегистрировано 135 466 бенефициаров.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в муниципалитет Сержи (департамент Валь-д’Уаз) президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами.

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