Париж, 28 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Французское управление по вопросам иммиграции объявило, что более 70 000 украинских беженцев пользуются пособием во Франции, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Украинским семьям выдано 34 700 карт, сообщили в подведомственной министерству внутренних дел организации, которая выплачивает это пособие.

Пособие, выделяемое украинским беженцам, составляет 6,80 евро в день.

Всего в марте во Франции было зарегистрировано 135 466 бенефициаров.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в муниципалитет Сержи (департамент Валь-д’Уаз) президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами.

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