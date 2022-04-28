Вашингтон, 28 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все участники плей-офф Кубка Стэнли. Об этом 28 апреля сообщается на сайте лиги.

Www.nhl.com Кубок Стэнли

Последним участником розыгрыша Кубка Стэнли стал «Даллас Старс», который набрал одно очко в матче с «Аризоной Койотс», и обеспечил себе место в плей-офф.

Таким образом, в плей-офф НХЛ от Западной конференции вышли «Колорадо Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз».

От Восточной конференции в Кубке Стэнли будут играть «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз» «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, действующем обладателем Кубка Стэнли является «Тампа», которая в финале сезона 2020/21 победила «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1.

Читайте также: «Аризона» в овертайме обыграла «Даллас» в матче НХЛ