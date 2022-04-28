Салехард, , 09:47 — REGNUM В Салехарде должностные лица окружной клинической больницы подозреваются в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по ЯНАО.

Опасная стирка

По данным следствия в Салехарде сотрудники из числа руководства больницей незаконно расторгли в одностороннем порядке с предпринимателем контракт на оказание прачечных услуг на сумму более 44 млн рублей в интересах другого бизнесмена, с которым заключили новый контракт.

В итоге предприниматель недополучил прибыль, понёс убытки и даже был оштрафован.

В отношении должностных лиц кружной больницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).