Иваново, 28 апреля 2022, 09:46 — REGNUM Прямое пассажирское авиасообщение соединит Иваново и Калининград с 17 мая, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.
Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Руслайн» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю, по вторникам и субботам.
Полёты будут проходить по более дальнему маршруту через Ленинградскую область и над нейтральными водами Балтийского моря, таким образом, время в пути будет увеличено.
Кроме того, с 1 июня из Иваново в Санкт-Петербург будет отправляться пять дополнительных рейсов — общее число оборотных рейсов между Иваново и Санкт-Петербургом летом 2022 года достигнет 12 в неделю.