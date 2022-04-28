Иваново, 28 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Прямое пассажирское авиасообщение соединит Иваново и Калининград с 17 мая, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Руслайн» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю, по вторникам и субботам.

«Вылеты из Калининграда (Храброво) в Иваново – в 12:35, вылеты из Иванова – в 10:35», — уточнил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Полёты будут проходить по более дальнему маршруту через Ленинградскую область и над нейтральными водами Балтийского моря, таким образом, время в пути будет увеличено.

«Чтобы обеспечить необходимое наличие запаса топлива, рейсы из Иванова в Калининград будут выполнять с уменьшенной загрузкой, то есть, билеты будут продаваться не на все места. Из Калининграда самолет полетит с полной загрузкой», — уточнил генеральный директор аэропорта «Иваново» Николай Субботин.

Кроме того, с 1 июня из Иваново в Санкт-Петербург будет отправляться пять дополнительных рейсов — общее число оборотных рейсов между Иваново и Санкт-Петербургом летом 2022 года достигнет 12 в неделю.