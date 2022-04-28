Рязань, 28 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» в финале Кубка регионов впервые в своей истории завоевал «серебро», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе правительства региона.

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«Десантники» в решающей игре национальной молодёжной хоккейной лиги встретились со спортсменами ярославского Рыбинска.

«В последнем матче пришлось уступить, но борьба была по-настоящему упорной и захватывающей. Поздравляю хоккеистов, тренеров и болельщиков! Наша поддержка много значила для команды — на домашнем льду, в гостевых матчах они знали, что мы с ними. Ребята, вы настоящие бойцы! Спасибо за упорство, волю к победе и зрелищную игру!», — поздравил «десантников» губернатор Николай Любимов.

Счёт игры составил 4:0.