Село Журавлевка, Белгородская область, 28 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Гуманитарная колонна попала под обстрел в Белгородской области, сообщает 28 апреля РИА Новости.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Колонна доставила в Харьковскую область гуманитарный груз, собранный Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки». 27 апреля около 15:00 при возвращении колонны автомобили попали под миномётный обстрел.

Уточняется, что огонь вёлся прицельно по колонне в населённом пункте Журавлёвка в Белгородской области. Мины попадали в жилые дома и поле.