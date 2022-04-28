Киев, , 09:43 — REGNUM На 30% — до 63,4 млн куб. м — может увеличиться 28 апреля транзит газа через территорию Украины. Это 28 апреля следует из данных «Оператора ГТС Украины».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этой информации, на 28 апреля заявки на прокачку через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России, формирующиеся на основе европейского спроса, составляют 63,4 млн куб. м, в то время как днем ранее они составляли 48,7 млн куб. м и этот показатель вырос на 30%.

В то же время, такой объем прокачиваемого газа в 1,7 раза меньше объема мощности ГТС Украины, забронированному российским холдингом «Газпром» согласно транзитному контракту (109,6 млн куб. м ежесуточно – 40 млрд куб. м в год).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.