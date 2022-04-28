Киев, 28 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. На 30% — до 63,4 млн куб. м — может увеличиться 28 апреля транзит газа через территорию Украины. Это 28 апреля следует из данных «Оператора ГТС Украины».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно этой информации, на 28 апреля заявки на прокачку через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России, формирующиеся на основе европейского спроса, составляют 63,4 млн куб. м, в то время как днем ранее они составляли 48,7 млн куб. м и этот показатель вырос на 30%.

В то же время, такой объем прокачиваемого газа в 1,7 раза меньше объема мощности ГТС Украины, забронированному российским холдингом «Газпром» согласно транзитному контракту (109,6 млн куб. м ежесуточно – 40 млрд куб. м в год).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.