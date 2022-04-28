Тирасполь, 28 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не объявляли мобилизацию. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Он заявил, что в ряд блогеров распространяют недостоверную информацию о Приднестровье.

«В потоке их абсурдной лжи прозвучало, что в нашей республике ограничен выезд из страны мужчин призывного возраста и якобы объявлена всеобщая мобилизация», — написал Красносельский.

Глава республики заявил, что все задачи по безопасности в ПМР выполняют штатные силовые ведомства. Он призвал сограждан доверять только официальным информационным ресурсам.

Напомним, с начала недели в Приднестровье неизвестные обстреляли из гранатомётов здание министерства госбезопасности в Тирасполе и устроили два взрыва на военном аэродроме. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк», также была стрельба возле арсенала в селе Колбасня. В республике ввели «красный» код террористической угрозы.