Солнечный, Хабаровский край, , 09:47 — REGNUM На станции Харпичан в Солнечном районе Хабаровского края ночью 28 апреля произошёл сход девяти груженых углём вагонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вагоны с углем

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Отмечается, что опрокидывания вагонов не допущено, пострадавших нет. Был задержан на 17 минут пассажирский поезд сообщением «Тында – Комсомольск-на-Амуре». Движение восстановлено.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на станции Карамбай произошёл сход с рельсов двух вагонов грузового поезда.