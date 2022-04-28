В Хабаровском крае произошёл сход вагонов с углём
Солнечный, Хабаровский край, 28 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. На станции Харпичан в Солнечном районе Хабаровского края ночью 28 апреля произошёл сход девяти груженых углём вагонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Вагоны с углем
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Отмечается, что опрокидывания вагонов не допущено, пострадавших нет. Был задержан на 17 минут пассажирский поезд сообщением «Тында – Комсомольск-на-Амуре». Движение восстановлено.
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на станции Карамбай произошёл сход с рельсов двух вагонов грузового поезда.