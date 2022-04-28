Москва, 28 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В судьбе российского лётчика Константина Ярошенко огромное участие принимало посольство России в Вашингтоне. Об этом сегодня, 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

Захарова отметила, что в американской тюрьме Ярошенко прошёл через тяжёлые испытания, несмотря на то, что США «вплотную занимаются правами человека».

«Посольство РФ в США на протяжении всех 12 лет заключения Ярошенко не просто следило за его судьбой из газет или из общения с женой, а каждый день посылало ноты, письма администрации тюрьмы, посещения, удовлетворение его просьб», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, США обменяли российского лётчика Константина Ярошенко на своего гражданина, студента Тревора Рауди Рида.

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