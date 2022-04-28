Сеул, , 09:41 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Republic of Korea

По их словам, коронавирус выявлен у 1072 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 130 698.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 57 464 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 144 065.

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