В ВС Южной Кореи выявили почти 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 28 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1072 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 130 698.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 57 464 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 144 065.
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