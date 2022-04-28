Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать травяные пожары. Обновлённые данные публикует управление МЧС

Горит сухая трава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что 27 апреля пожарно-спасательные подразделения 14 раз выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь возгорания составила 53,41 гектар.

Кроме того, выявлено и подтверждено девять термических точек, все они ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Ульяновской области потушили 22 травяных пожара на площади 5 гектаров, 25 апреля в зарегистрировано 26 загораний сухой травы на площади 2,4 гектара.

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