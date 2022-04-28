Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба на основании внеплановой инспекции возбудила дело о дорожном картеле на 1,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 28 апреля.

Дорога

Фигурантами дела стали ГУП Ростовской области «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель». Их подозревают в нарушении закона о защите конкуренции — заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах в сфере строительства, ремонта и содержания транспортных артерий на Дону. Сумма начальных (максимальных) цен контрактов составляет 1 млрд 947 млн 936 тыс. 610 рублей.

Известно, что часть указанной суммы была выделена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Нарушителям грозят административные штрафы.