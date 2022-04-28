Ижевск, 28 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Вопреки требованиям федерального и регионального законодательства сайт Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям не создан. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры по итогам мониторинга официальных порталов министерств и ведомств региона.

Marcelo Graciolli Нет интернета

Председатель комитета привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов). Ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, ранее был объявлен аукцион по выбору подрядчика на разработку и внедрение единого портала органов государственной власти Удмуртии. В состав системы войдут пять сайтов – главы и правительства Удмуртии, госкомитета по делам ГО (гражданской обороны) и ЧС (чрезвычайных ситуаций), сайт министерства цифрового развития региона, а также сайты министерства экономики и министерства имущественных отношений.

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