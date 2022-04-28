Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге арестовали заказчика и троих исполнительней, в том числе несовершеннолетних брата и сестру, устроивших подрыв пиротехнического изделия у квартиры многоэтажного жилого дома на Товарищеском проспекте, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник, 25 апреля. Около 03:00 мск у квартиры на восьмом этаже дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту в Невском районе Петербурга прогремел взрыв. В жилом помещении, а также на 7-м и 8-м этажах общей лестницы выбило окна, на трех последних этажах многоэтажного дома появилась трещина, были повреждены двери лифта. Повреждения от падающих фрагментов окон получили припаркованные возле дома автомобили. Люди не пострадали.

По данному факту ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»). А вскоре в Москве были задержаны 16-летние брат и сестра Михаил и Ева Ф., их 27-летняя знакомая Софья Хмелевая, которые оказались исполнителями заказа на подрыв петарды. Позже был установлен и задержан заказчик преступления — Кирилл Хайдакин.

Всем им предъявлено обвинение по уголовному делу, а Невский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня.

По версии следствия, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на причинение смерти одному из жильцов указанного дома, злоумышленники заложили взрывное устройство у квартиры на лестничной площадке дома по Товарищескому проспекту, после чего привели его в действие, от чего произошел взрыв. Однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что потерпевший не был поражен взрывной волной ввиду конструктивных особенностей квартиры.

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