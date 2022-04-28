Севастополь, 28 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В ковид-госпитали Севастополя за сутки попали 19 человек, данные на 28 апреля опубликованы городским департаментом здравоохранения. По сравнению с предыдущими случаями число госпитализаций снизилось на шесть случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны ещё 29 пациентов, выздоровевших после COVID-19, в больницах остаются 178 пациентов.

За сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 64 человека, для сравнения — накануне было зарегистрировано 11 новых случаев заражения. Скончались за сутки три пациента с COVID-19.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 83 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 623 человека, скончались 2 328 ковид-пациентов.

Отметим, что в регионе продолжают сворачивать ковидные койки — сейчас для лечения пациентов с коронавирусом в больницах региона действует 187 коек.