Пхеньян, 28 апреля 2022, 09:37 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 27 апреля поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапоса. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
U.S. Department of State

В письме северокорейский лидер поздравил главу, народ и правительство страны с Днём Свободы.

Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений, а также пожелал народу страны — прогресса и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям ЮАР, пострадавшим от наводнений.

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