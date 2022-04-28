Калуга, , 09:39 — REGNUM В калужском Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского 27 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в областном центре третьего Калужского космического марафона.

Пресс-служба правительства Калужской области

Встреча с журналистами прошла в формате открытого разговора. В качестве спикеров выступили заместитель губернатора области Константин Горобцов, министр спорта региона Олег Сердюков, городской голова города Калуги Дмитрий Денисов, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко. В числе приглашенных – мастер спорта СССР по легкой атлетике Аркадий Шишкин, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, председатель Калужской областной федерации легкой атлетики Юлия Табакова, победитель первого космического марафона на дистанции 5 километров Алексей Бубнев.

Открыл пресс-конференцию Константин Горобцов. По его словам, спортивное сообщество нашей страны с нетерпением ждёт проведения в областном центре легкоатлетического соревнования. Заместитель губернатора выразил уверенность в том, что в этом году в космическом марафоне смогут принять участие спортсмены из Белоруссии, а также обучающиеся в калужских вузах иностранные студенты.

Константин Горобцов отметил: «Мы видим результат марафона – желающих присоединиться к спортивным беговым дисциплинам в Калуге становится только больше. В любое время года и погоду можно видеть, как в сторону бора бегут любители».

Олег Сердюков рассказал, что в этом году Калужский космический марафон посвящен 165-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Слоган спортивного праздника – крылатая фраза ученого «Невозможное сегодня станет возможным завтра».

Дистанций марафона в этом году стало больше. Для взрослых добавилась дистанция 10 километров, для детей – один километр и два километра. Пройдёт также эстафета муниципалитетов. Финишировать участники соревнований будут на новом стадионе в сквере Волкова, строительство которого ведётся в рамках «Спорт – норма жизни».

«Очень символично, что марафон стартует и финиширует в районе набережной Яченского водохранилища и сквера Волкова. Это перспективная спортивная площадка, которая сейчас переживает новое рождение. Она будет развиваться в течение ближайших нескольких лет, — подчеркнул Дмитрий Денисов. По его словам, новый объект поможет спортсменам достигать необходимых результатов, а калужанам «поддерживать тело и дух в работоспособном состоянии».