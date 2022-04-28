Москва, 28 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. На западе Москвы произошло возгорание в строящемся здании и в данный момент открытое горение уже ликвидировано. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Произошел пожар в четырехэтажном строящемся здании. Предварительная площадь — 40 квадратных метров», — приводит сообщении пресс-служба РИА Новости.

Также уточняется, что ликвидация открытого горения была произведена в 08:51 и добавляется, что на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Екатеринбурге из 13-этажного жилого дома в результате пожара были эвакуированы 70 человек, среди которых 12 детей.